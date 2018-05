Torna il Caffè dei Giovani Imprenditori. "Welfare" e impresa

Il 16 maggio dalle ore 18,00 torna l’appuntamento di auto-formazione promosso dai Giovani Imprenditori della CNA Modena. Nella prestigiosa Sala Biasin del Comune di Sassuolo si terrà il Caffè dei Giovani Imprenditori, un confronto informale tra imprenditori, questa volta il tema della discussione sarà un argomento che sempre più interessa imprenditori e impresa: il Welfare.

Attraverso il confronto e il dialogo, sarà affrontato questo importante tema per capire il punto di vista degli imprenditori. All’incontro oltre agli imprenditori saranno presenti anche esponenti delle parti sociali e appartenenti al mondo della politica, per costruire un dialogo quanto più inclusivo e interessante, nell’ottica di avere una panoramica completa sull’argomento.

ll presidente dei Giovani Imprenditori Lapo Secciani spiega anche l’importanza di questo specifico Caffè “L’incontro di maggio presenta una novità: i contributi che emergeranno verranno utilizzati e valorizzati per l’evento CNA Next Nazionale in programma a Ottobre 2018. CNA Next è l’evento di CNA Giovani Imprenditori Nazionale che parla di frontiere, innovazione e futuro, e l’appuntamento di quest’anno approfondirà proprio il tema del Welfare. Il nostro interesse è portare all’attenzione nazionale una fotografia chiara e reale dello status quo del nostro territorio”.

Il Caffè dei Giovani Imprenditori è da sempre un appuntamento formativo volto a creare interessanti spunti di riflessione, in un ambiente informale, per la propria attività imprenditoriale e la propria crescita personale.