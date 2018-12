Al Cus di Modena il Calcetto di Natale a sostegno di Aseop

Domenica 16 Dicembre si svolgerà presso il PALACUS, in via Campi 161 a Modena, il classico torneo di beneficenza Natalizio che quest'anno vedrà devolvere l'intero ricavato in favore di ASEOP. Dopo i grandi successi degl'anni scorsi in termini di beneficenza quest'anno l'organizzatore Luigi Frigieri insieme allo staff del Cus Mo.Re. cercherà di superarsi con un toreo all'insegna del puro divertimento e dello sport con un unico scopo...raccogliere fondi per ASEOP (associazione sostegno ematologia oncologia pediatrica);associazione di volontariato che ha come impegno aiutare e sostenere le famiglie, sia durante che dopo il periodo di degenza.

Il torneo vedrà l'iscrizione dei giocatori singoli con una quota di 10€, seguirà poi la composizione delle squadre tramite regolare sorteggio dei giocatori, formula scelta dal coordinatore Luigi proprio per non creare agonismo ma diffondere lo scopo del divertimento benefico.

Con la speranza di vedere numerosi partecipanti, il Presidente del Cus Mo.Re., tutto lo staff e Luigi invitano chiunque fosse interessato a sostenere ASEOP anche solo con una donazione a recarsi presso la palestra (via Campi 161 a Modena) Domenica 16 Settembre dalle 9 del mattino sino a conclusione dell'evento.

Se siete interessati a partecipare all'evento contattare Luigi al 3384311414.