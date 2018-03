Pavullo nel Frignano, va di scena Calendar Girls al Teatro Mazzieri

Due stagioni di repliche, con 208 repliche tutte sold out in 80 città e più di 145mila spettatori, e una terza stagione in corso. Questi i numeri da record di Calendar Girls, lo spettacolo scritto da Tim Firth ispirato all’omonimo film diretto da Cristina Pezzoli e interpretato da un cast quasi tutto femminile tra cui Angela Finocchiaro e Laura Curino in scena giovedì prossimo 8 marzo 2018 alle ore 21.00 al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano, nell’ambito della Stagione teatrale affidata per il terzo anno consecutivo al Circuito Multidisciplinare Regionale dell'Emilia Romagna di ATER – Associazione Teatrale Emilia-Romagna.