"Calici di Stelle" a Castelvetro: una magica notte di San Lorenzo tra arti e degustazioni

Venerdì 10 agosto torna nel Centro storico di Castelvetro di Modena "Calici di Stelle". Evento che si svolgerà in contemporanea in molte piazze italiane e confermatosi la manifestazione estiva di maggiore rilevanza nel panorama dell'enoturismo nazionale, “Calici di Stelle” è promosso da Associazione Nazionale Città del Vino e Movimento Turismo del Vino, che riunisce produttori vitivinicoli e specialità di gastronomia tipica, in una serata magica tra degustazioni e stelle cadenti.

Dopo il successo record delle scorse edizioni, la manifestazione verrà riproposta in versione "itinerante". Presso postazioni dedicate, dislocate in tutto il centro storico, le cantine vitivinicole presenteranno il meglio delle proprie produzioni mentre i ristoratori del territorio proporranno specialità locali in versione street food. Originali suggestioni musicali, mostre e osservazione degli astri nell’affascinante Piazza della Dama, coinvolgeranno il visitatore rendendo ancora più unica la degustazione.

In questa notte magica il Borgo si trasformerà in un ideale cielo stellato, l’area sarà infatti suddivisa in 5 zone ispirate alle costellazioni visibili nelle stagione estiva: Pegaso, Perseo, Cigno, Aquila, Lira, ognuna delle quali ospiterà concerti e mostre di noti artisti dello scenario modenese. La costellazione Pegaso si troverà in Piazza della Dama, dove il canto di Valentina Lugli accompagnerà l'osservazione guidata della volta celeste a cura di Pierluigi Giacobazzi. Il piazzale della Chiesa ospiterà Perseo, dove si terrà lo spettacolo "Soul Crusader Again: the songs of Bruce Springsteen", mentre la costellazione del Cigno, collocata al campanile della Chiesa, sarà animata dalla musica jazz del "T&B Project". Stesso stile musicale alla Lira, nell' Arena, dove suonerà la "The Royal Stompers Band". L'Aquila infine, ubicata nel cortile del Municipio, sarà sede di una mostra video-fotografica.

L’ingresso rimarrà aperto dalle ore 20.00 alle ore 23.00. Per ottenere i biglietti, sarà possibile recarsi presso l’ufficio del Consorzio di Castelvetro in Piazza Roma 5 da mercoledì 1 agosto a giovedì 9 agosto (orari: da martedì a venerdì 9.30-13.00 / 14.30-18.30; sabato 10.30-13.00 / 15.30-18.30; domenica 10.30-13.00), oppure acquistarli direttamente alle casse della manifestazione in via Cialdini e in via Guardiola. Tre le tipologie di Kit acquistabili: il kit "Degustazione vini" e "Degustazione street food", entrambi del prezzo di € 14,00; e il kit "Degustazione vini+ street food" del prezzo di €25,00.