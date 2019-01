Calpestando la neve di notte a Sant'Annapelago e Capanno Tassoni

Sta tornando un po’ di neve in Appennino, ed è possibile camminare calpestando il manto bianco già sceso sopra i 1.300 metri di quota. Le guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ organizzano per il fine settimana del 19 e 20 gennaio 2019 due escursioni a piedi nell’alto Appennino tosco-emiliano. La possibilità di calzare o meno le ciaspole dipenderà dalle condizioni del manto nevoso ancora in evoluzione.

Si parte sabato sera 19 gennaio con un trekking in notturna sopra la neve ai piani delle Acque Chiara, a Sant’Annapelago (Pievepelago). Al termine possibilità, di cena presso il ristorante Guerri (ritrovo ore 17 a Pievepelago, info Davide 3711842531).

Domenica 20 gennaio invece è in programma un’escursione a piedi sulla neve nel territorio di Fanano, con partenza da Capanno Tassoni (ritrovo ore 9, info Davide 3711842531).

Le camminate fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo trekking ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.