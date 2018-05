"Camere da letto" di Alan Ayckbourn al teatro Michelangelo

La compagnia “I SenzaFissaDimora“ presenta una produzione Hypno Bureau Associazione Culturale: "Camere da letto". Se ci facciamo trasportare dalle parole di Alan Ayckbourn, autore del testo inglese rivisitato dalla regista Monica Elisabetta Amaduzzi, ci accorgiamo che pur facendoci sorridere, ci aiuta anche a capire che in fondo ognuno di noi ha gesti, parole e situazioni che possono essere comuni a tutti.

Sabato 5 maggio ore 21:00 presso Teatro Michelangelo - Via Pietro Giardini 255, Modena Entreremo in tre camere da letto con quattro storie di coppie che si intrecciano, che ci porteranno a scoprire cosa si nasconde nell'intimità delle mura domestiche tra equivoci, gelosie, colpi di scena, vecchi amori e la quotidianità che spesso può spegnere la scintilla delle effusioni amorose... Una coppia di giovani coniugi, adorabili rompiscatole ed in perenne stato di crisi, irrompono in tre diversi ménage familiari apparentemente tranquilli. Sul filo della leggerezza e dello humor, i protagonisti mostreranno la precarietà e il fascino della vita di coppia.

Grazie a queste irruzioni un po' grottesche “Camere da Letto” si conferma come una delle più divertenti commedie contemporanee, rappresentata da anni in tutto il mondo con grande successo. “Chi lo avrebbe mai detto che sarei riuscita a realizzare uno dei miei sogni”, dice la regista, che parte sicuramente dalla voglia di condividere il grande amore per il teatro unendo persone che del teatro ne hanno fatto la loro passione da anni…eh si perché.....il teatro é terapeutico!

Costo € 10. Biglietti: direttamente presso la biglietteria del Teatro Michelangelo oppure online su https://www.vivaticket.it/ita/event/camere-da-letto/109917