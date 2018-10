Medolla, una domenica a passeggio per il Bosco della Saliceta

Nell’ambito della Giornata del Camminare il Consorzio della Bonifica Burana assieme alle Amministrazioni Comunali di Camposanto e Medolla ed alla preziosa collaborazione della ASD Nordic Walking Live di Mirandola organizza una piacevole camminata all’interno dell’area del Bosco della Saliceta che ha lo scopo, come recita il sottotitolo dell’iniziativa, “del ben essere fra canali, agricoltura, ambiente e tracce del passato”.

La camminata è aperta ed adatta a tutti non presentando alcuna difficoltà e, procedendo lungo canali di bonifica o strade poco frequentate, si potranno conoscere ambienti particolari quali l’oasi naturalistica “La Bosca” e l’impianto pluvirriguo “Bosco” del Consorzio della bonifica Burana.

Per tutti il ritrovo sarà domenica 14 ottobre 2018 alle 14,30 in via Bosco, nei pressi del complesso artigianale del comune di Medolla, poi si partirà per arrivare all’area dell’impianto dove verrà offerto un piccolo ristoro durante la sosta informativa. Nell’invitare alla partecipazione si ringrazia per la collaborazione l’Ambito Territoriale di Caccia Modena1 e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Modena. L’iniziativa avrà luogo anche in caso di brutto tempo per cui si consiglia un abbigliamento adeguato.