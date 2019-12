Le Camminate di Quartiere fanno tappa domenica in centro storico

Secondo appuntamento domenica 15 dicembre con le “Camminate di Quartiere” la tradizionale manifestazione non competitiva che invita tutti i cittadini a camminare insieme alla riscoperta della città.

Dopo il debutto nel Quartiere 3, la seconda camminata si svolge in centro storico, nel Quartiere 1, all’interno del quale si sviluppano i tre percorsi previsti, di lunghezza crescente: il più breve, adatto a tutti, di 3,6 chilometri; uno intermedio da 6,2 chilometri e il più lungo di quasi 12 chilometri.

Il ritrovo è in via Niccolò dell’Abate, al Circolo dopolavoro ferroviario. La partenza è alle 9 per camminatori, marciatori e praticanti fitwalking; alle 9.30 per le camminate. Le iscrizioni sono gratuite e si ricevono dalle 8 fino a 10 minuti prima della partenza presso la società che organizza la singola camminata. Tutti i partecipanti riceveranno un premio all’arrivo.

La manifestazione è promossa dal Comune di Modena in collaborazione con il Comitato coordinamento attività podistica amatoriale e gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, e con il sostegno di Conad. Gli appuntamenti, uno per ogni Quartiere, proseguiranno domenica 22 dicembre con il Quartiere 4 e domenica 29 dicembre con il Quartiere 2.