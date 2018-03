Croce Blu di Modena organizza la 32° Camminata della solidarietà organizzata

Lunedì 2 aprile torna l’ormai consolidato appuntamento del lunedì dell’Angelo con Croce Blu di Modena: a partire dalle ore 8 si svolgerà la 32° Camminata della solidarietà. La camminata non competitiva, che ha visto negli anni precedenti una forte affluenza con una media di quasi 1500 partecipanti, è organizzata da A.V.P.A. Croce Blu di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione di CIR Food per il ristoro e Conad Ipermercato per i premi.

Tre i percorsi previsti: lungo da 12 km, medio da 6 km e corto da 3 km; punti ristoro a metà percorso e all’arrivo per tutti i partecipanti. Sono previsti premi individuali per tutti i partecipanti e alle prime 40 società o gruppi. Per partecipare alla camminata è sufficiente presentarsi e iscriversi direttamente al punto di ritrovo (Sede Pubblica Assistenza Croce Blu, Via Giardini 481, Modena) alle ore 8 con partenza unica per tutti e tre i percorsi prevista alle ore 9. L’iscrizione è di 1,5 €, la somma raccolta sarà utilizzata per l’acquisto di attrezzature per trasporto di disabili.

La camminata si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.