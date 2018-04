Liberazione, camminata con narrazione storica il 22 aprile a Sassuolo

Domenica 22 aprile gli storici Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti condurranno una camminata in centro a Sassuolo per scoprire storie sassolesi dall’antifascismo alla Costituzione, entrata in vigore 70 anni fa. Attraverso vicende di vita quotidiana, emergeranno in 8 tappe i momenti fondamentali per la storia italiana e locale tra guerra e ricostruzione. I partecipanti potranno rivivere le storie di chi si è cambiato il cognome per sfuggire alle persecuzioni e di chi, per non morire di freddo, ha tentato di abbattere gli alberi dei viali. Esplorando la città in modo nuovo, incontreranno scuole chiuse agli studenti e aperte ai profughi, porte che si schiudono per accogliere soldati sbandati e ville del centro che diventano ritrovi clandestini. All'arrivo, presso il Circolo Alete Pagliani di Borgo Venezia, sarà approfondito il ruolo del quartiere tra Resistenza e ricostruzione.

L'iniziativa prende spunto dal progetto didattico Dai margini alla storia, proponendo però una maggiore complessità e un approfondimento delle vicende di storia locale. La narrazione storica utilizzerà le tecniche della Public History.

La partenza è fissata per le ore 16 in piazza Garibaldi e la partecipazione è libera e gratuita. La camminata sarà ripagata da un aperitivo finale offerto dal circolo Arci Alete Pagliani alle ore 18 circa.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Sassuolo ed è organizzata dal Circolo Alete Pagliani e dagli ideatori del progetto Dai margini alla storia, ovvero l’Anpi comitato di Sassuolo e Arci Modena.