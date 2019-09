“Il cammino di Santiago for dummies”, il libro di Ruscetta ai Giardini

Mercoledì 4 settembre, ai “Giardini d’Estate” di corso Canalgrande a Modena, alle 21 si recupera, come sempre a partecipazione libera e gratuita, un appuntamento che era in programma il 20 luglio ma non si svolse per problemi dell’ospite a partecipare. Nella seconda serata del prolungamento della rassegna di Studio’s, mercoledì sera, in dialogo con il giornalista Sergio Gimelli, Simone Ruscetta, presenta il suo ultimo lavoro editoriale “Il cammino di Santiago for dummies”, (edizioni Hoepli 2019. L’iniziativa rientra nel programma dei Giardini, nell’ambito nell’Estate modenese del Comune con sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena e gruppo Hera.

Nell’incontro, Sergio Gimelli, ritornato da poco dall’esperienza del Cammino, interloquisce con Simone Ruscetta, noto conduttore radiofonico legato a Radio Bruno, scrittore e blogger (primocamminodisantiago.com, camminacon.me), che ha scoperto il Cammino di Santiago nel 2017 e non si è ancora fermato. Tanto che, dopo il suo primo libro sul tema, ora è uscito con il secondo: “Cammino di Santiago For Dummies” (Hoepli editore), con la storia e le leggende del cammino più famoso del mondo, i percorsi, le città più importanti, le tradizioni e le curiosità, i consigli per vivere al meglio l’esperienza. Una guida pratica, pensata per chi vuol intraprendere il percorso in maniera autonoma, anche senza una particolare preparazione. Un viaggio tra Spagna, Francia e Portogallo, ma anche tra storia e leggenda.