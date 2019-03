Campagna uova di Pasqua AIL 2019

Un uovo di Pasqua quanto vale per noi….tantissimo! Anche il piu’ piccolo contributo ha un grande valore. La raccolta Fondi della Campagna Uova di Pasqua AIL rappresenta un appuntamento oramai consueto e di fondamentale importanza per finanziare la ricerca contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma e per sovvenzionare i Servizi di Assistenza Domiciliare TRasfusionale e Psicologica presso la Divisione di Ematologia del Policlinico di Modena.

Per realizzare questi progetti e’ indispensabile l’impegno dei numerosi volontari, che sono la vera “anima” dell’Associazione.

La Campagna 2019 si svolgera’ nei giorni 5,6 e 7 aprile , ma i nostri volontari saranno attivi gia’ dalla fine del mese di marzo in oltre 80 postazioni : nelle piazze, nei centri commerciali, , sui sagrati delle Chiese, presso il COM del Policlinico e in tanti altri punti di Modena e provincia.

Potete passare dalla nostra sede dal lunedi al venerdi nei seguenti orari 9-12 14-17.30 , visitare il nostro sito : www.ailmodena,org e seguire la nostra pagina Facebook AIL Modena .Troverete l'elenco a breve di tutte le nostre postazioni!

Tenere viva la speranza in tutte le persone che credono di non avere un futuro e’ il gesto piu’ nobile ed il regalo piu’ grande che si possa fare.