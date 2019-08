A Pavullo i Campionati Mondiali di Volo a Vela, tante iniziative in programma

L'Italia protagonista dello sport mondiale: la Fai (Federazione Aeronautica Internazionale) ha designato il nostro Paese come nazione che ospiterà dal 31 agosto al 14 settembre 2019 i Campionati Mondiali di Volo a Vela classe 13,5 metri. Le gare degli alianti si svolgeranno presso l'aeroporto "G. Paolucci" di Pavullo nel Frignano in provincia di Modena e saranno organizzate dall'Aero Club Pavullo; una manifestazione unica nel suo genere che vedrà arrivare nel nostro Paese atleti provenienti da tutto il mondo.

Molti i Paesi, oltre all'Italia, che hanno già aderito all'iniziativa, tra cui: Austria, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia e Ungheria.

Tra i momenti salienti della manifestazione ci sarà la cerimonia di inaugurazione che si svolgerà sabato 31 agosto alle 17 quando verrà accesa la fiamma olimpica che, con una staffetta di 42 chilometri, organizzata dal Coni, vari atleti porteranno dall'Accademia Militare di Modena fino a piazza Montecuccoli, in centro a Pavullo, dove il braciere olimpico rimarrà acceso per tutta la durata dei campionati.

La cerimonia d'inaugurazione si concluderà con uno show aero della Aeronautica Militare che prevederà il passaggio sui cieli di Pavullo di aeri caccia Tornado ed EFA.

Gli eventi collaterali alle gare saranno più di quaranta: appuntamenti sportivi, culturali e enogastronomici animeranno per quindici giorni il centro di Pavullo. Molti gli ospiti presenti sul territorio in occasione della manifestazione, tra cui, Vittorio Sgarbi che il 1 settembre presenterà il Libro "Sulle ali del vento" sulla storia centenaria dell'Aeroporto di Pavullo.

Per l'intera durata dei campionati verrà allestito, anche un "villaggio mondiale" realizzato con la collaborazione di diverse associazioni sportive e coordinato dal Coni: saranno create quattro aree, dislocate in vari punti del comune di Pavullo, dedicate alla promozione di diverse discipline sportive rivolte in particolare a bambini e ragazzi.

Il programma completo della manifeatazione sportiva e dei tanti eventi collaterali si può scaricare qui scaricare qui.