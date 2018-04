Al Palasport di Formigine duemila ballerini per il Campionato Italiano Open 2018

Le stelle della danza d’Italia si danno appuntamento al CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2018 di ANMB, l’Associazione Maestri di Ballo, in programma a Formigine il 28 e 30 aprile e il 1 maggio, per tre giornate di competizioni, formazione e incontri tra ballerini e professionisti del settore.

Sono 2000 i danzatori provenienti da ogni regione iscritti alle gara nazionale nelle diverse discipline: danze standard, latino- americane, caraibiche e angolane, argentine, jazz. Nel prestigioso parterre di giurati ci saranno, direttamente dal programma televisivo Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, Simone De Pasquale, Samuel Peron e Hanna Karttunen.

Un successo che si rinnova dal 1945 per l’evento interamente dedicato alla cultura della danza, organizzato dall’Associazione Nazionale Maestri di Ballo e che accende i riflettori sulle diverse discipline della danza proponendo in un’unica rassegna la qualità artistica della scena coreutica nazionale.

“Saranno tre giorni di intensa attività per i partecipanti ma anche una bella occasione di confronto tra i protagonisti della danza, spiega il presidente di ANMB Pierluigi Petracca. L’ANMB promuove dal 1945 il campionato italiano per puntare l’attenzione sul settore sulla danza come attrattore culturale ed economico, basti pensare che nel nostro Paese un milione e mezzo di giovani studiano quest’arte.

Le giurie saranno presiedute dal presidente onorario di ANMB Giovanni Nicoli: “Siamo impegnati a costruire opportunità per tutte quelle famiglie che con molti sacrifici riescono a far studiare i propri figli per poi vederli emigrare all’estero nella speranza di lavorare in un corpo di ballo. Mi auguro, spiega Nicoli, che il Campionato Italiano sia l’occasione per molti professionisti di confrontarsi con i giurati che arriveranno da ogni parte del mondo”.

Giudici internazionali in rappresentanza di Gran Bretagna, Scozia, Argentina, Cuba, Slovenia, Israele, Indonesia, Norbegia, Germania, Polonia, malta, Svizzera, Francia, Portogallo, Spagna sono: Espen Salberg, Juri Batangeli, Tomczak Lukasz, Warren Koperski, Sandra Macgill, Macrail Carol, Steffen Zouglauer, Luis Gonzaga, Gatt Godfrey, Bruno Fontana, Lialian Matos Torres, Zafra Matines, Enrique Aguero, Adrian Aragon, Erica Boaglio. La giuria internazionale decreterà tra i 2000 ballerini in gara il campione italiano e il campione del mondo OPEN 2018.