Campogalliano, due giorni con la Festa della Scuola

Il 25 e il 26 maggio si rinnova a Campogalliano l'appuntamento con la Festa della Scuola, che si terrà nel giardino scolastico dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, all'angolo tra via Rubiera e via Barchetta. La manifestazione prenderà avvio venerdì 25 alle 18.30 con l'aperitivo di benvenuto presso il bar e l'inaugurazione del laboratorio di Scienze. Alle 19 in Aula Magna si darà inizio al concorso “Futuro per tutti”, mentre a partire dalle 20.30 i bambini della scuole dell'infanzia e primaria presenteranno i loro saggi di fine anno.

Sabato 26 maggio gli stand e l'area bar apriranno alle 15, con la vendita di oggetti prodotti dalle classi, in collaborazione con il Comitato Genitori. Il pomeriggio prevede inoltre i saggi sportivi, l'apertura del laboratorio ADA (Robotica e Tecnologia) e il laboratorio di Scienza, in collaborazione con il Museo della Bilancia. Alle 18.30 verranno consegnati i diplomi per le attività svolte durante l'anno e alle 21 si terranno i saggi della scuola secondaria.

Entrambe le sere di venerdì e sabato, dalle 19.30 in poi, sarà aperto il ristorante con grigliate di hamburger, gnocco e patate fritte (e pasti anche gluten e pork free). Info e prenotazioni: 348.1989079.