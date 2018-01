Campogalliano. Appuntamenti della Giornata della Memoria

Un incontro, una conferenza, una mostra e uno spettacolo: si presenta estremamente articolato il programma di iniziative proposta dal Comune di Campogalliano in occasione della giornata della Memoria 2018. Sabato 27 gennaio - il giorno in cui, nel 1945, l'Armata Rossa irruppe nel campo di concentramento di Auschwitz, svelando al mondo la tragedia dell'Olocausto – l'appuntamento sarà alle ore 10 nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco per l'incontro dei ragazzi con Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli trucidati dai fascisti il 28 dicembre 1943.

A seguire gli alunni della terza media proporranno musiche e letture a ricordo delle vittime della Shoah, e verrà inaugurata la mostra “Viaggio della Memoria 2017. Resistenza e deportazione nella Francia di Vichy”, in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena, alla presenza delle autorità locali. Per le ore 12 è previsto un minuto di silenzio.

Domenica 28 gennaio, alle 18.30, la sala comunale La Montagnola di via Garibaldi 57 ospita lo spettacolo “L'ombra del silenzio”, a cura della compagnia teatrale Panta Rei. Giovedì 1° febbraio, alle 10, nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo, è in programma una conferenza tenuta dal professor Gustavo Corni dell'Università di Trento dal titolo “Dal pregiudizio allo sterminio. La distruzione dell'ebraismo europeo 1933-1945”. Presso la biblioteca comunale “Edmondo Berselli” è disponibile la bibliografia e filmografia della memoria. Alle classi III, IV e V della scuola primaria si propone la visione di una selezione di film.