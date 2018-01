Campogalliano. Campo dell'Innovazione, due incontri formativi gratuiti

Martedì 16 gennaio è in programma il primo di due incontri formativi rivolti alle start up e alle nuove imprese, ma aperti a tutti i cittadini, nell'ambito del progetto “Campo dell'Innovazione”, promosso dal Comune di Campogalliano, in collaborazione con la Fondazione Democenter-Sipe e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

L'appuntamento è per le ore 18 presso la Sala del Consiglio Comunale del Municipio di piazza Vittorio Emanuele II. L'incontro, dal titolo “Innovare prodotti e servizi”, sarà curato da Slowd, società modenese che si occupa di design strategico per la manifattura distribuita, locale e sostenibile. Saranno diversi gli interrogativi a cui si cercherà di offrire una risposta: quali sono le metodologie e gli approcci che si adottano per costruire da zero un processo di innovazione? Che differenza c'è tra innovazione dirompente e incrementale? Cosa significa innovale un “modello di business” e perché è necessario saperlo fare? Cosa significa davvero “Open Innovation” e come si fa?

Il secondo incontro, sempre gratuito e aperto a tutti, si terrà martedì 6 febbraio, sempre alle ore 18 in Municipio, e avrà come titolo “Innovare la società”. Sentiamo parlare sempre più spesso di innovazione sociale, ma cosa significa in pratica? Cos'è l'economia circolare e perché adottarne l'approccio? Tecnologie civiche, makers, orizzontalità: i paradigmi della trasformazione in atto. Questi i temi all'ordine del giorno.

Il progetto “Campo dell'Innovazione” incoraggia la nascita di nuove imprese e, allo stesso tempo, offre un sostegno ai progetti di investimento da parte di imprese già avviate, in particolare a quelli che prevedono ricadute occupazionali sul territorio.

Per maggiori informazioni: campodellinnovazione@slowd.it