"Cantautori in concerto" a Sassuolo per la Festa della Repubblica

Si rinnova anche quest’anno il grande appuntamento musicale che avrà luogo nella serata di sabato 2 giugno, in piazza Garibaldi, quando a partire dalle 21 ad ingresso libero, per celebrare la Festa della Repubblica italiana, avrà luogo lo spettacolo “Cantautori in concerto”, proposto dall’Associazione concertistica “Carmina et Cantica”.

Il Concerto, promosso dall’Amministrazione Comunale, si svolge grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, con il patrocinio della Prefettura di Modena e la collaborazione di altri soggetti istituzionali e di sponsor privati e rientra nell’ambito delle iniziative volte a celebrare l’importante ricorrenza del 2 giugno, che quest’anno tocca appunto l’importante traguardo dei 72 anni.

Il 2 giugno del 1946 in Italia si svolse infatti il referendum istituzionale a suffragio universale che, per la prima volta, insieme ai cittadini di sesso maschile, portò le cittadine italiane alle urne, con cui venne sancita la nascita della Repubblica, a poco più di un anno di distanza dalla fine della seconda guerra mondiale e del regime fascista.

Dopo il saluto del Sindaco del Comune di Sassuolo, Claudio Pistoni, è prevista l’esecuzione dell’inno Nazionale “Fratelli d’Italia” versi di Mameli, musica di Novaro che farà da preludio al programma vero e proprio, caratterizzato da una selezione di celebri brani interpretati secondo i canoni dell’interpretazione lirica, con il supporto di un coro e di un’orchestra Classica-Ritmica.

Ad esibirsi sul palco allestito in piazza Garibaldi, presentati da Beatrice Bianco e Marco Barbieri, saranno Ivanna Speranza (soprano), Lorena Bartolini (mezzosoprano), Elejandro Escobar e Domenico Menini (tenori), Raffaele Costantini (basso) oltre al sassolese Marco Dieci.

Gli arrangiamenti saranno del maestro Stefano Seghedoni, direttore del concerto, con il Coro – Orchestra Classica – Ritmica Momus in collaborazione con Accademia Musica Festival.

In scaletta alcuni brani di cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana: Pierangelo Bertoli, Renato Zero, Paolo Conte, Fiorella Mannonia, Samuele Bersani, Zucchero, Franco Battiato, Gianna Nannini, Nek, Francesco De Gregori, Francesco Guccini, Ennio Morricone, Mia Martini, Luciano Ligabue, Lucio Dalla, Edoardo Bennato e Claudio Villa.