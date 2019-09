Al Teatro Michelangelo "Cantautori. Viaggio in italia", epoea della musica nostrana

“Cantautori. Viaggio In Italia”, una biografia in musica dei più famosi interpreti, un tributo in diverse forme artistiche, un omaggio a tutti i grandi cantautori della scena musicale italiana degli ultimi 50 anni, un live coinvolgente e passionale di oltre due ore. Lo spettacolo in programma giovedì 3 ottobre al Teatro Michelangelo di Modena vuole essere una piccola pièce teatrale o, più semplicemente, un racconto in musica, un viaggio attraverso la melodia nei "migliori anni della nostra vita" che si realizzerà grazie alle canzoni che sono entrate nella storia del costume nazionale. Uno show pieno di emozioni e sorprese con un casting d’eccezione, voci soliste straordinarie.

