Canti, musiche e poesie in chiesa a Limidi

Giovedì 1 novembre 2018, ore 20,45, a Limidi nella Parrocchia S. Pietro in Vincoli iniziativa: “LE RADICI E LE ALI”. In occasione della Festa di Ognissanti Spettacolo Musicale con la CORALE SAVANI di Carpi (costituita nel 1974, si è esibita in Italia ed all’estero con un repertorio che spazia dalla polifonia sacra e liturgica a brani del folklore italiano e internazionale, madrigali, musica "leggera" dagli anni '40 ai giorni nostri, canzoni pop-rock, composizioni d'avanguardia) e Poesie con EMILIO RENTOCCHINI (nato a Sassuolo nel 1949 è un poeta e scrittore italiano. Insegnante, ha lavorato soprattutto sul dialetto emiliano. Patrizia Valduga ha definito Rentocchini il più grande poeta italiano contemporaneo).

Una piacevole serata musicale e poetica nella bella cornice e nell’acustica della Chiesa di Limidi. L’evento conclude il programma autunnale di Incontri Culturali predisposti dal CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col patrocinio del Comune di Soliera e col contributo della Fondazione Campori. Le iniziative sono aperte al pubblico e ad ingresso gratuito.

Gallery