Da giovedì 3 a sabato 5 maggio, in una tensostruttura allestita nei pressi del Teatro delle Passioni, arriva a Modena Cantina della Compagnia belga Laika. Uniche date in Italia

In Spagna ‘cantina’ indica il bar vicino alla stazione dove si può mangiare o prendere qualcosa da bere di veloce; è un posto di passaggio molto affollato, dove però si può trascorrere il tempo.

In Belgio la parola ‘kantine’ indica uno spazio che ricorda una mensa: nella ‘kantine’ viene posto il tavolo dove si può mangiare assieme. In Messico la ‘cantina’ ha un’atmosfera tutta sua: sedie di plastica, muri colorati e parasole sbiaditi. È qui che gli uomini si ubriacano, hanno discussioni animate che, a volte, finiscono in rissa.

La Cantina di Laika è tutto questo: un posto in cui si possono scoprire le carte, nutrire speranze per il futuro ed essere continuamente sorpresi.

Durante lo spettacolo Laika offrirà al pubblico una cena molto speciale.



La compagnia belga Laika crea spettacoli “sensoriali”: le sue produzioni fantasiose si rivolgono ai bambini e agli adulti che non hanno perso la capacità di stupirsi. Che si tratti di sentimenti, idee, gusti, odori o colori, per Laika il mondo è un grande parco giochi. Artisti e performer provenienti da discipline e ambiti diversi uniscono le loro forze per diffondere il marchio distintivo della compagnia: un teatro lucido, espressivo e accessibile a tutti. Laika mette in scena spettacoli in teatri grandi e piccoli, la compagnia è spesso invitata all’estero e ad avventurarsi in territori sconosciuti, come vecchi cinema, vie dello shopping o una tenda in una piazza.

La passione per la letteratura, la percettività e gli esperimenti culinari sono il motore che spinge Laika a creare spettacoli sempre nuovi. Le forze trainanti di queste produzioni sono Jo Roets e Peter De Bie, ma Laika coinvolge anche giovani talenti.

Laika ama portare il teatro al centro del pubblico, nel cuore delle città o nelle classi.

Orario: 3, 4, 5 maggio ore 20.30

Ingresso € 30 / 25 - Durante lo spettacolo, Laika offrirà al pubblico una cena molto speciale

BIGLIETTERIA TELEFONICA

059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13

BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI

Largo Garibaldi, 15 - tel. 0592136021

Orari: martedì dalle ore 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.00; dal mercoledì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00; sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.00

VENDITA ONLINE

www.emiliaromagnateatro.com

www.vivaticket.it



CANTINA

Canned dreams, good food

(Sogni in scatola, buon cibo)

di e con Peter De Bie, Jo Roets, Michiel Soete, Mieke Versyp

e con i volontari Umberto Ardissone, Patrizia Barbieri, Massimo Don, Serena Galletti, Graziano Nicoli, Nicoletta Poppi, Elisabetta Vancini

produzione LAIKA e VALLETTA 2018, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

in collaborazione con CITTÀ DI ANTWERP E LAVRAR O MAR, FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTES PERFORMATIVAS, ALJEZUR E MONCHIQUE



Durata 1 ora e 30 minuti









Gallery