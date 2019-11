Cantine Aperte a San Martino, un weekend alla scoperta dei vini più pregiati della provincia modenese

‘Cantine Aperte a San Martino’: l’appuntamento autunnale del Movimento Turismo del Vino torna sabato 9 novembre e domenica 10 novembre in tutta Italia con l’intento di condividere con i tantissimi appassionati la gioia di assaggiare eccezionalmente i vini dell’ultima vendemmia e non solo, in abbinamento a prodotti di stagione.

E’ con questo spirito che le cantine MTV, anche in Emilia Romagna, si preparano ad accogliere i visitatori tra degustazioni, pranzi con il vignaiolo e numerose attività fino al tramonto. Nella Provincia di Modena, a partecipare saranno le seguenti cantine:

Cantina Della Volta Spa (Bomporto)

Cantina Formigine Pedemontana (Formigine)

Cantina Paltrinieri (Bomporto)

Gavioli Antica Cantina (Nonantola)

I Monticelli (Savignano sul Panaro)

Poderi Fiorini (Savignano sul Panaro)

San Paolo (Castelfranco Emilia)

Tenuta Vandelli (Sassuolo)

Terraquilia Soc. Agr. S.s. (Guiglia)

.