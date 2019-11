Cantina Formigine Pedemontana aperta al pubblico per San Martino

Domenica 10 novembre torna in tutta Italia l'appuntamento con Cantine Aperte in collaborazione con il Movimento del Turismo del Vino. Vi aspettiamo per vivere una giornata frizzante. La cantina sarà aperta dalle ore 10 alle ore 18 con possibilità per tutta la durata dell'evento di partecipare a visite guidate e degustazioni, a cura del personale della cantina.

Per tutta la durata dell'evento sarà aperto lo stand gastronomico a cura di Le Palafitte 2.0 con gnocco fritto, borlenghi e polenta fritta. Inoltre, tutto il giorno il nostro sarà possibile degustare le calde e gustose caldarroste, al ritmo di musica pop grazie al Dj-set. Sarà previsto un comodo trenino gratuito, per i collegamenti da/per il centro di Formigine.