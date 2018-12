Capodanno al Teatro Storchi di Modena con "The Gag Fathers" di Yllana

Capodanno al Teatro Storchi con The Gag Fathers: comici, mimi, rumoristi e poeti, i quattro attori della compagnia spagnola Yllana vi aspettano il 31 dicembre alle ore 21 per brindare insieme al 2019 e il 1 gennaio alle ore 17. I quattro attori sviluppano in scena, senza mai risparmiarsi, un’energia esplosiva e un umorismo sempre caustico, mai scontato, che conduce inesorabilmente e gioiosamente il pubblico verso un mondo governato dalle leggi più surreali.

Aristocratici stupidamente beffardi, toreri paurosi, cani antidroga per nulla affidabili, cosmonauti giocherelloni, vescovi poco caritatevoli, gangster improbabili, alieni un po’ troppo umani… Le loro mille folli incarnazioni sono raccolte in questo The Gag Fathers, scintillante collezione celebrativa del 25° anniversario della compagnia. Veri virtuosi della precisione e dei tempi comici perfetti, gli Yllana sviluppano in scena una sorta di travolgente acrobatica comica. Teatro fisico e non verbale al suo meglio, con meccanismi comici che scattano a ripetizione e lasciano il pubblico stremato dalle risate e conquistato da una simpatia umana irresistibile.

Speciale San Silvestro: dopo il brindisi in teatro con la compagnia, i festeggiamenti di mezzanotte proseguono in Piazza Roma!

Stagione 2018/2019

Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena

31 dicembre 2018 ore 21.00

1 gennaio 2019 ore 17.00

The Gag Fathers

idea originale e direzione artistica Yllana

interpretato da Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías

luci Miguel Ángel García Rosa

audio Iván González

costumi Gabriela Salaverri

assistente ai costumi Alejandra Hernández

sarti Rafael Solís, Andrés Parra

realizzazione delle tute spaziali Arte y Ficción

attrezzeria Gonzalo Gatica, 3D, Javier de Prado

video Fabio Novo

squadra tecnica Miguel Ángel García, Iván González, Paco Rapado, Roberta Guarino, Luismi García

scene e grafiche Daniel Vilaplana

foto Julio Moya

stampa e comunicazione: Rosa Arroyo, Esther Pascual

produzione Mabel Caínzos, Ramón Sáez, Fran Álvarez, Isabel Sánchez

logistica Mónica González

produttore esecutivo Marcos Ottone

gli Yllana sono: Marcos Ottone, Juan Ramos, Joe O´Curneen, Fidel Fernández e David Ottone

durata 1 ora e 30 minuti

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi:

Prezzi dei biglietti € 35 (31 dicembre); € 25 / 12,50 (1 gennaio)

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

Gallery