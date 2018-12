Capodanno in piazza Roma: Mirko Casadei e Adriano Pappalardo tra musica e giochi di luce

“Baci e Abbracci a Mezzanotte”, la tradizionale festa del 31 dicembre in Piazza Roma a partecipazione libera e gratuita per tutti, sarà quest’anno più che mai all’insegna dell’allegria, combinando musica, danza e giochi di luce in uno spettacolo trasversale unico nel suo genere. Ad accompagnare, dalle 22.30, i modenesi nel passaggio al 2019 sarà il pop dell’orchestra di Mirko Casadei, figlio di Raoul e pronipote di Secondo (l’autore di “Romagna mia”), che fin dal suo esordio si è fatto portavoce di uno stile musicale divertente e ballabile.

«Si scrive Casadei, si legge festa!» è, non a caso, lo slogan degli spettacoli dal vivo di Mirko, che preannuncia, per lunedì 31 dicembre, una serata esplosiva, dove ballare e cantare tutti insieme, tra contaminazioni di generi e un ampio repertorio di brani italiani e stranieri degli anni ’60, ’70 e ’80.

Mirko Casadei e la sua orchestra non saranno i soli musicisti sul palco di piazza Roma: nel corso della serata, presentata da Paola Delli Colli, si esibirà infatti anche il cantante e attore Adriano Pappalardo Nome storico della musica italiana, interprete del brano evergreen “Ricominciamo”, Pappalardo proporrà, con l’intensità che da sempre lo caratterizza, i suoi più grandi successi e alcune canzoni di Lucio Battisti, che lo ha prodotto negli anni ’70/’80. Lo spettacolo sarà inoltre impreziosito dagli interventi della compagnia Lux Arcana: il gruppo toscano, sempre più affermato nel panorama italiano e internazionale, intratterrà il pubblico con ipnotiche esibizioni di danza e giocolerie con tecnologia LED, ricche di effetti speciali e affascinanti suggestioni.

Dopo il countdown, a mezzanotte, si brinderà sul palco al nuovo anno, con i migliori auguri per il 2019 a Modena e ai modenesi. La festa proseguirà poi senza sosta, tra musica ed intrattenimento, fino a tarda notte!

Il progetto del Capodanno in piazza, promosso da Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, sarà realizzato dalla “Galileo Galilei Production Tv srl” di Carlo Ritirossi.