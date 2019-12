Capodanno 2020 a Sassuolo, il brindisi in piazza con Paolo Noise dello Zoo di 105

Martedì 31 dicembre 2019 Crazy People Agency, in collaborazione con GP eventi e col patrocinio della Proloco e del comune di Sassuolo, presenta il "Capodanno in Piazza" a Sassuolo. Appuntamento in piazza Gradibaldi con apertura dello show alle 22,00 con i Radio Italy. Dalle 23.30 inizia la festa con la comicità travolgente di Paolo Noise dello Zoo di 105.

Alle ore 24,00 brindisi e auguri con le autorità, a seguire ancora Paolo Noise fino all’una del Capodanno. Dopo si balla con la musica di due star della console, ANDREA MAZZALI DJ E ROBBY RUINI DJ, accompagnati dalla voce del grandissimo ALLE CAVRIANI, Special Voice della serata.

A condurre la serata due attori di grande fama, DANIELE SIROTTI, attore e formatore professionale di teatro e ALESSANDRA DI SANZO, l’indimenticata protagonista di Mery per sempre.