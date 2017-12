Capodanno 2018 in piazza e nei locali di Pavullo

Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno Pavullo dà appuntamento in piazza Montecuccoli. Musica e dj set accompagneranno l'arrivo del 2018, a partire dalle ore 23. L'evento patrocinato dal COmune è promosso dai commercianti del centro. In caso di maltempo la festa si sposterà all'interno dei locali. Il 31 dicembre, inoltre, la pista di pattinaggio su ghiaggio resterà aperta tutta la notte.