Capodanno a Sassuolo con i "Borghi Bros"

Tornerà anche quest’anno l’ormai tradizionale “Capodanno a Sassuolo”, organizzato dal Comune di Sassuolo e ProLoco Sassuolo, che dopo il cenone, aspetta tutti i sassolesi in piazza Piccola per uno straordinario concerto che animerà il centro storico cittadino tarda notte con sorprese da scoprire. L'appuntamento è alle ore 23 per la notte del 31 Dicembre in piazza Garibaldi, dove l’Amministrazione comunale, grazie alla collaborazione dei punti vendita cittadini di Conad, Coop Alleanza 3.0, Panorama ed Eurospin, offrirà panettone, pandoro e spumante per tutti.

Un saluto al nuovo grazie all'intrattenimento che si avrà grazie all'allestimento in piazza, al posto del Villaggio di Natale, con i Borghi Bros: Alessio e Carlo Alberto Borghi in concerto per la loro Sassuolo fino a mezzanotte quando, dopo il brindisi inaugurale di Capodanno ed il saluto al 2018 appena arrivato, riprenderà per proseguire i festeggiamenti di Capodanno fino a notte inoltrata.