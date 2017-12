Capodanno a Sestola al Palazzetto dello Sport

Torna l'appuntamento di Capodanno con CIM1(ONE) 4.0, in una location esclusiva della nostra provincia ovvero Sestola, che diventa meta di pellegrinaggio per tanti ragazzi che han voglia di sciare, divertirsi e stare insieme per festeggiare capodanno. L'ultima serata del 2017 si passerà al Palazzetto dello Sport. Questa serata si unisce a quella del 30 Dicembre per avere un'offerta combo di 2 serate scontate e 2 drink offerti.

Come funziona?

Basta acquistare dal link o da un nostro rivenditore autorizzato il biglietto combo che prevede l’accesso prioritario senza fila sia per il concerto di Ghali del 30 che per l’evento CIM1 “Fino all’Ultimo” del 31, al primo accesso il biglietto verrà ritirato e vi verrà messo un braccialetto che vi darà accesso al giorno successivo e consegnata una drink card che corrisponde a una consumazione gratuita ad ogni accesso.

Con questa tipologia di ingresso NON SI DEVE FARE LA FILA.

30 DICEMBRE

Apertura h23.00

Inizio concerto GHALI 1.00

Prevendita: 22€ + 3€ (DDP)

Tavolo: 35€ (zona riservata)

Backstage: 50/100€ VIP PASS (disponibilità limitata)

Corriera andata e ritorno + Ingresso 50€

31 DICEMBRE

CENONE AL PALAZZETTO!!

Ore 20.00: Ingresso cenone di capodanno con musica dal vivo. Menu articolato // maggiori informazioni a breve // il brindisi di mezzanotte incluso! (Prezzo cenone + serata: 70€) - SU PRENOTAZIONE

Ore 00.00: Brindisi di mezzanotte con countdown esplosivo!

Info e prenotazioni: 3476559823 / 3452113969



Per chi festeggia in piazza la serata continuerà fino alle 8 del mattino.

Prezzi:

Prevendita: 32€ + 3€

Tavolo: 60€ (zona riservata)

Backstage: 100/150€ VIP PASS (disponibilità limitata)

Cenone Palazzetto: 70€ con brindisi

Corriera andata e ritorno + Ingresso 70€

Cenone o tavolo + corriera 90€

COMPRA IL TUO BIGLIETTO ONLINE: RISPARMI E SALTI PURE LA FILA!! (utilizzabile 18app)

Basta un click sul seguente Link.

https://bookingshow.it/Cim1-fino-all-ultimo-at-Cim1-Biglietti/106260