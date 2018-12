Capodanno Swing Party al Ristorante Sugo

Modena Hop in collaborazione con Il Sugo offrono alla città di Modena per il Capodanno del 2019 un caratteristico Swing Party!

Immerso nel centro di Modena, che nel mese di dicembre si riempie di luci e di addobbi, è nato un nuovo locale, Il Sugo, dove sarà possibile cenare al piano di sopra con menù tradizionale o di pesce, mentre il piano terra verrà dedicato interamente al ballo e alla Musica Live. L’indimenticabile notte di Capodanno trascorrerà all'insegna della musica Swing e di una cena dai sapori raffinati ma allo stesso tempo autentici e ricchi di storia e tradizione, in un’elegante location.

La festa danzante a ritmo di Swing con musica e balli dell’America degli anni ’30 ’40 e ’50 è affidata al Francesca Cavalieri 4tet (Francesca Cavalieri - Voce, Davide Fregni - Piano, Enrico Lazzarini - Contrabbasso e Francesco Coppola - Batteria) che accompagnerà gli ospiti in un viaggio musicale attraverso gli anni d’oro della musica Jazz e da Julie Stockholm DJ, swing a più non posso !!!

La band sarà affiancata da alcuni professionisti di ballo Swing della scuola Modena HOP che trascineranno il pubblico in un fantastico viaggio indietro nel tempo, tra i leggendari tavoli del Cotton Club di New York e la sua mitica pista da ballo…

PROGRAMMA:

h 20,00 – 22,00: Apertura porte / Aperitivo di benvenuto: inizio serata con DJset by Julie Stockholm

h 22,00 – 22,45: I° set musica live con Francesca Cavalieri 4tet ♬

h 22,45 – 23,15: DJset by Julie Stockholm

h 23,15 – 24,00: II° set musica live con Francesca Cavalieri 4tet (Brindisi di Mezzanotte) ♬

h 24,00 – 24,30: DJset by Julie Stockholm

h 24.30 – 01,15: III° set musica live con Francesca Cavalieri 4tet ♬

h 01.15 – 02,00: DJset by Julie Stockholm fino a fine serata



MENU:

Cena a buffet con piatti caldi e freddi compresa di:

Antipasti

• Pane nero, pancetta, granella di noci e miele

• Pizzette farcite

• Brioches salate vegetariane con verdure di stagione

• Brioches salate con Parma e Edamer

• Crema di broccoli e culatello croccante

• Sformatino al parmigiano, crema di porri e patate

• Strudel salati

• Voulevant con fonduta di formaggio

• Rollè di uova, erbette, ricotta e speck

Primo

Tortellone di patate con guanciale, scaglie di parmigiano e aceto balsamico

Secondo

Guancialotto brasato alla birra con verdure di stagione

Dolce

Panettone

Bevande

• Vino 1bott x 2pax Trento Doc

• Acqua

Info e Prenotazioni: Prenotazione tavoli

Marilia – 328 053 3575

Ettore – 3479878455