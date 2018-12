Vignola, terza edizione di Capodanno Grotesque al Ribalta

Per la terza edizione consecutiva il Circolo Arci Ribalta di Vignola propone una festa di capodanno Grotesque: un invito rivolto a chi ama gli appuntamenti Grotesque al Ribalta e in generale a chi preferisce festeggiare il Capodanno in un luogo intimo e accogliente.

La festa inizierà alle ore 23:00, e allo scoccare della mezzanotte si festeggerà la fine di questo 2018 e l'inizio del nuovo anno! Il brindisi e il panettone/ pandoro sarà offerto da Grotesque e Circolo Ribalta.

Si ballerà fino al mattino Dark wave, Post-Punk, Minimal wave, Gothic Rock con: DJ GIANFRANCO (Grotesque Modena), DJ AVE IMAGO (Dark Delight) e la Very special guest DJ FRIEDI from Germany (Ghosts of Dawn - Atomic Neon -The Kadeadkas). Il costo dell'ingresso è 10 € + tessera arci.



Per chi volesse partecipare, alle ore 21 si terrà una cena del costo di 10 euro per la quale è necessario prenotare entro venerdì 28 dicembre tramite la pagina Facebook dedicata o all'indirizzo mail gianfranco.righetti@gmail.com.