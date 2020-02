"E Caranval D'na volta", salto indietro nel tempo a Barigazzo di Lama Mocogno

Torna, domenica 16 febbraio 2020, a Barigazzo di Lama Mocogno, "E Caranval D'na volta", un appuntamento con il carnevale come si viveva ai tempi dei nostri nonni, sotto la guida dell'omonimo gruppo folkloristico.

La partenza del corteo è in programma per le ore 15.00 da "La Pardera" (l’ultima casa bianca del paese andando verso Pievepelago), e si sfilerà per un paio d'ore per le vie del paese con soste nelle varie borgate con balli, musiche e scenette. Non mancheranno vino, frappe e dolci per tutti.

Alle ore 17.00 circa, l'ultima tappa sarà la Sala Parrocchiale di Barigazzo, dove si terrà un rinfresco al sapore di vinbrulè. Dalle ore 18.00, sempre nella Sala Parrocchiale, intrattenimento con musiche e danze aperte a tutti.