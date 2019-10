Prospettive dell'economia nazionale, Carlo Cottarelli ospite di Unimore

Lo stato dell’economia italiana e le prospettive è il tema che sarà affrontato nel nuovo appuntamento del ciclo dei seminari 2019 del Centro di Ricerche e Indagini Socio Economiche – CRISE di Unimore. Ospite del prof. Graziano Pini sarà il dott. Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio su Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il quarto appuntamento si terrà giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso l’Aula Convegni del Complesso universitario San Geminiano (via San Geminiano, 3) a Modena.

“Il prof (o come lui preferisce il Dott.) Cottarelli - afferma il prof. Graziano Pini, Direttore del CRISE di Unimore- è uno di quegli economisti che occorrerebbe portare in giro per l’Italia per sapere come stanno realmente le cose nel settore dei conti pubblici e della performance economica del Paese e per “sminare” le notizie parziali e falsate che circolano sui media allo scopo di disinformare. Andrebbe portato nelle scuole, nelle università, nei luoghi di incontro. Fortunatamente ci va anche da solo, ogni volta che qualcuno lo invita e anche questa è una sua grande qualità”.

Otto gli incontri proposti fino a fine novembre che vedranno anche la presenza di docenti e di studenti dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia Marco Biagi, Studi Linguistici e Culturali, Ingegneria, Educazione e Scienze Umane, Comunicazione ed Economia. Nel corso degli appuntamenti saranno trattati ed approfonditi temi di interesse attuale quali la nuova Europa, lo stato dell’economia italiana, la cassa depositi e prestiti e le prospettive per le giovani generazioni.

Carlo Cottarelli - Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena e il Master in Economics presso la London School of Economics, Carlo Cottarelli ha lavorato dal 1981 al 1987 presso la direzione monetaria del Servizio Studi della Banca d’Italia e dal 1987 al 1988 al Servizio Studi dell’ENI. Direttore Esecutivo al Fondo Monetario Internazionale (FMI) per Italia, Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino da novembre 2014 a ottobre 2017. Da ottobre 2013 a ottobre 2014 è stato Commissario per la Revisione della Spesa Pubblica in Italia e dal 2008 al 2013 Direttore del Fiscal Affairs Department del Fondo Monetario Internazionale. Attualmente, oltre ad essere Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (incarico a titolo gratuito), è Visiting Professor durante il secondo semestre dell' a.a 2017/2018 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.

L’incontro, aperto a tutti gli interessati, riconosce agli studenti ed ai professionisti Crediti Formativi grazie alle intese con l’Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti e degli Ingegneri.