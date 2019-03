"Carmensita", lo spettacolo dedicato ai più piccoli in scena al Teatro Comunale

Va in scena domenica 3 marzo 2019 alle 17 per MusicaSuMisura, la rassegna per famiglie del Teatro Comunale Luciano Pavarotti, lo spettacolo Carmensita, liberamente tratto dalla Carmen di Georges Bizet e prodotto da AsLiCo per il progetto Opera Kids. In occasione del carnevale, i bambini potranno venire mascherati e al termine dello spettacolo si terrà un rinfresco con frappe e dolci per tutti.

Lo spettacolo si svolge nella stanza della musica del compositore Georges Bizet, un interno borghese, in Francia, nella seconda metà dell’Ottocento. Il famoso compositore è alle prese con la scrittura di una nuova opera. Nella stanza, un pianoforte da studio sulla sinistra, al centro una grande libreria rabberciata e stracolma di libri e spartiti impolverati. Questo deposito di libri che contiene però un tesoro inestimabile: il teatrino dai tanti sportelli da cui si affacciano o da cui a volte erompono cantando, ballando e recitando, pupazzi, burattini, ombre cinesi e attori in maschera, tutti personaggi della storia di Carmen. È una porta di accesso, o meglio il passaggio magico attraverso il quale Bizet raggiunge il mondo della storia di Carmen. Attraverso ombre cinesi, buffi pupazzi colorati, luci suggestive e giochi di metamorfismo viene messa in scena la vicenda di una delle opere più popolari del repertorio, ridotta ma non deformata, perché anche i più piccoli, con le giuste indicazioni, sanno riconoscere e comprendere emozioni e sentimenti universali.

Opera Kids è il format dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni che propone Opera Education, la piattaforma italiana di educazione musicale che spiega l’opera lirica ai giovani. Ideato e prodotto da AsLiCo (Associazione Lirica e Concertistica Italiana) il progetto rivista i grandi titoli di opera lirica riproponendoli al giovane pubblico con spettacoli costruiti ad hoc e coinvolgendo gli ascoltatori. Il sistema innovativo di pensare e proporre l’educazione musicale di Opera Education è diventato un vero e proprio format, di respiro internazionale, e, a partire dal 2012, è stato esportato in Francia, Spagna, Belgio, Germania e Oman grazie a coproduzioni internazionali. Lo scopo ultimo è quello di mettere in moto l’interesse e la curiosità dei bambini e dei ragazzi nei confronti del teatro d’opera che rappresenta la forma d’arte più complessa e poliedrica del patrimonio culturale italiano ma anche il genere musicale meno conosciuto nelle scuole e meno accessibile ai giovani.

Alle ore 16, per chi desidera partecipare, si terrà un laboratorio pre-spettacolo con una cantante professionista che lavorerà con bambini e genitori per scoprire il fascino della musica di Bizet, sperimentando insieme e imparando il famoso Coro dei monelli - brano che il pubblico sarà chiamato a cantare durante lo spettacolo.