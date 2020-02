Ad Albareto il tradizionale Carnevale con la Famiglia Pavironica

Festa di Carnevale ad Albareto con la Famiglia Pavironica, domenica 23 febbraio dalle 14, promossa dalla parrocchia con Scuola dell’infanzia Bisbini, Scuola primaria Bersani e Quartiere 2 del Comune, Crocetta, San Lazzaro, Modena Est.

Il trentaquattresimo carnevale della frazione prende il via alle 14 con la sfilata di gruppi mascherati per le strade di Albareto. Al suono della Banda Cittadina di Modena in corteo, anche Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo prenderanno parte alla sfilata, che sarà presentata da Radio Stella.

Durante la sfilata funzionerà uno stand gastronomico sul sagrato della chiesa.

Dalle 16.15 avrà inizio il concerto spettacolo della Banda Cittadina di Modena.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 1 marzo.