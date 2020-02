Carnevale dei Bambini e delle Biciclette Pazze, due domeniche di festa a Spilamberto e frazioni

Domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo si festeggia il Carnevale a Spilamberto e nella sua frazione di San Vito, con un programma di festa adattto a grandi e piccini, con l'XI Edizione del Carnevale dei Bambini.

Si parte questa domenica, con ritrovo in Piazza Sassatelli a Spilamberto alle ore 14.00. Partirà da qui la parata per il centro, che si concluderà all'Anfiteatro Pazienza (Viale Marconi), con musica, giochi e una golosa merenda. Sarà presente un gazebo per le intolleranze alimentari e stand con sapori d'altri paesi, tè caldo, vin brulè e allegria.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Genitori e Amici del Fabriani, in collaborazione con il Comune di Spilamberto e Le Botteghe di Messer Filippo, Vertere, Bop Area, Istituto Comprensivo S. Fabriani, Oratorio San Filippo Neri, Fa.Vo.l'A, Latindeg. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 2 marzo.

Domenica 2 marzo poi, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 l'associazione Vivi San Vito organizza "Il Carnevale delle Biciclette pazze" con ritrovo e partenza della sfilata dal parcheggio adiacente al Parco del Guerro a San Vito. Al termine della sfilata la festa continuerà presso il Parco con giochie per bambini e stand gastronomici. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Vivi San Vito.