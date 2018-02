In piazza con il Carnevale dei Bambini. A Maranello con animatori e laboratori

Torna a Maranello il Carnevale dei Bambini, tradizionale appuntamento di festa per i bambini e le famiglie in programma sabato 10 febbraio 2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 in Piazza Libertà.

Il tema di quest’anno è “Piccoli viaggiatori nel mondo”. Il programma della festa prevede una serie di laboratori per i bambini di diverse fasce di età: “Viaggio nel deserto (sperimentiamo con la sabbia” e “Il vulcano: le sensazioni della creta” a cura dei Servizi Educativi del Comune di Maranello rivolto a bambine e bambini 0-3 anni), “Un collage di colori” (a cura dei Servizi Educativi del Comune di Maranello rivolto a bambine e bambini 3-6 anni), “Costruiamo insieme macchinine e barchette… per viaggiare con la fantasia” (a cura del Servizio pre e post scuola- Scuole primarie Stradi e Rodari rivolto a bambine e bambini 6-11 anni), “I piccoli viaggiatori si orientano… senza navigatore” (a cura della Coop. Lumaca per bambine e bambini 5-11 anni), “Piccoli semini crescono!” (a cura dell’Associazione Orti Insieme rivolto a tutte le bambine e a tutti i bambini). In programma anche l’animazione itinerante con giocoleria, canti e balli e la merenda a cura di Associazione Hewo: il ricavato verrà devoluto per progetti di sostegno e solidarietà ai bambini dell’Etiopia e dell’Eritrea.

Dopo la festa in piazza, alle ore 17.45 presso la Biblioteca Mabic è in programma “Coriandoli di storie”, narrazioni e musica per bambine e bambini da 4 a 10 anni a cura della Associazione Librarsi, ingresso libero fino ad esaurimento posti (per ciascun bambino verrà ammesso al massimo un adulto accompagnatore). I bambini e gli adulti sono invitati a partecipare mascherati. In caso di neve o pioggia la festa si svolgerà presso la Sala Polivalente Evaristo Scaramelli (Bocciodromo, Via Dino Ferrari 47) e sarà riservato esclusivamente ai bambini e alle bambine fino ai 5 anni d’età ed un accompagnatore fino ad esaurimento posti, mentre la narrazione “Coriandoli di storie” si svolgerà regolarmente presso la BIblioteca Mabic anche in caso di maltempo. Info: Servizio Istruzione tel. 0536/240042.