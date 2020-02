E' Carnevale a Bastiglia, il corteo sfila con le Majorettes

E' Carnevale a Bastiglia: domenica 16 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in Piazza della Repubblica, sfilerà il corteo mascherato in compagnia delle Stelle dell'Emilia Majorettes. Un appuntamento fatto non solo di maschere: balli, giochi, intrattenimento per bambini, merenda, trucca bimbi, stand gastronomici, accompagneranno tutto il pomeriggio di festa.

Al termine della sfilata, verranno consegnati i seguenti premi: maschera più spiritosa, più originale, più ecologica, più spaventosa, e più ingegnosa. I premi, saranno gentilmente offerti dal Bar Carpe Diem, Centro estetico Venere, Vita da Cani e Gatti, Barbie Style, Grani & Partners. Sponsorizza Finestra Clima.

Presso il ristorante "Le Cardinal" verrà offerta una pizza ai bambini la sera della festa, che andranno a cena con la famiglia e gli amici.

In caso di maltempo l'evento, patrocinato dal Comune di Bastiglia, sarà posticipato a domenica 23 febbraio.