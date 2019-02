Il Carnevale in piazza a Campogalliano con sei carri allegorici

Domenica 24 febbraio, a partire dalle 14, Campogalliano festeggia il suo 52° Carnevale nella centrale piazza Vittorio Emaunele II, dove bambini e famiglie troveranno gonfiabili, giochi, animazioni, stand gastronomici con i tipici dolciumi (frappe e non solo) e uno stand con i gadget carnevaleschi (coriandoli, bombolette spary a norma, etc.).

I carri allegorici quest'anno raddoppiano, passando da tre a sei: cominceranno a sfilare già a partire dalle 14, avviandosi da via Roma, per un percorso che si snoderà lungo le vie e le piazze del centro storico sfociando in piazza Vittorio Emanuele II. I carri sono stati tutti allestiti ex novo per l'occasione dai gruppi di cittadini, al lavoro già dallo scorso mese di ottobre.

Gli Amici del Carnevale ne hanno allestiti ben tre: uno ispirato alla Favola di Pinocchio, un secondo dal titolo “I pinguini” e un terzo più onirico come “Lo stagno incantato”. Il gruppo Manzieri & C. ha a sua volta allestito un carro tutto dedicato all'universo dei Pirati, mentre sono ispirati alle creazioni di Walt Disney sia il carro del gruppo genitori “Disney Coco”, che prende le mosse dal bellissimo film di animazione premio Oscar 2017, che il carro del gruppo delle Tinte Forti, dal titolo inequivocabile “Walt Disney Story”.

Il corteo dei carri sarà accompagnato dalle coreografie danzanti del Laboratorio Danza Ritmi che a metà di pomeriggio si esibirà in piazza Vittorio Emanuele.

A colorare la festa ci penseranno anche le maschere dei partecipanti, tanto che a metà pomeriggio la ProLoco premierà il miglior gruppo a piedi e la maschera più bella e simpatica della giornata. Poi si procederà all'estrazione dei premi della lotteria, il cui incasso quest'anno viene destinato alla campagna di acquisto di un nuovo ecografo ginecologico per il consultorio comunale. L'animazione della piazza usufruirà anche del balcone principale del municipio, mentre i bambini mascherati potranno assaporare l'emozione di salire su uno dei carri.

Il Carnevale di Campogalliano è organizzato dal circolo Anspi Oratorio “Sassola” e dal Gruppo Amici del Carnevale, con la collaborazione del Comune di Campogalliano. In caso di maltempo (ma le previsioni sono favorevoli), il carnevale verrà rimandato a domenica 3 marzo.