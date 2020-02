Carnevale Cavezzese, coloratissime maschere invadono Piazza Martiri

Il Carnevale arriva carico di maschere e coriandoli anche a Cavezzo, nel pomeriggio di domenica 23 febbraio. L'appuntamento è per le ore 14.30 in Piazza Martiri, per una giornata all'insegna del divertimento.

Ad ogni bambino e bambina in maschera verrà regalato un simpatico gadget, una medaglietta, da tenere in ricordo di una coloratissima giornata.

In caso di maltempo l'evento è rimandato alla domenica successiva, 1 marzo.