In arrivo il Carnevale di Cavezzo. Il programma delle iniziative

Domenica 11 febbraio avrà luogo la quarantesima edizione del "Corteo di Carnevale" organizzato dal Comitato Carnevale di Cavezzo in collaborazione con l'Amministrazione comunale. La giornata si aprirà alle ore 14.00 in via Gramsci, dove carri e maschere si raduneranno prima della parata. Il corteo partirà alle 14.30 e sfilerà in via Antonio Gramsci, via Dante Alighieri, via Vittorio Veneto e via Volturno per poi fare ritorno al punto di partenza.

Il termine del corteo mascherato è previsto per le 16.30 ed alle 17.00 si terrà la premiazione dei carri che hanno partecipato alla parata. Tutti i bambini mascherati saranno premiati con una medaglia di ricordo. Nel corso della manifestazione sarà in funzione uno stand gastronomico che offrirà gratuitamente tortelli fritti, frappe e vin brulé. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a domenica 18 febbraio.