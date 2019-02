Carnevale di Concordia, torna la sfilata tra maschere, palloncini e una pioggia di caramelle

Domenica 17 febbraio a Concordia, dalle ore 14 alle ore 18, tradizionale appuntamento con il Carnevale. Una grande sfilata di maschere partirà da Piazza della Repubblica e attraverserà le vie del centro storico per giungere in Piazza 29 Maggio dove si terrà la grande festa finale.

Il carnevale sarà aperto dalla sfilata della Filarmonica cittadina "G. Diazzi" e a seguire gli alunni delle scuole di Concordia animeranno il pomeriggio con costumi e maschere e la partecipazione di trampolieri, giocolieri e mascotte cartoon.

La sfilata prenderà il via da Piazza della Repubblica e attraverserà Via Mazzini, Viale Dante, Viale Gramsci per giungere in Piazza 29 Maggio. Durante il percorso i residenti getteranno dalle finestre e dai balconi caramelle e palloni offerti dalla Consulta del volontariato per la gioia dei più piccoli e a conclusione della festa in Piazza 29 Maggio è previsto un effetto scenico con cannoni sparacoriandoli. Ci saranno anche scultori di palloncini, maxipupazzi e per i più piccoli giochi gonfiabili e baby parking. In Piazza 29 Maggio sarà inoltre presente uno stand gastronomico gestito da alcune associazioni di volontariato che allieterà il palato dei più golosi con le sue delizie.