Carnevale di Concordia

Domenica 18 febbraio a Concordia, dalle ore 14 alle ore 18, tradizionale appuntamento con il carnevale. Una grande sfilata di maschere partirà da Piazza della Repubblica e attraverserà le vie del centro storico per giungere in Piazza 29 Maggio dove si terrà la grande festa finale.

Il carnevale sarà aperto dalla sfilata della Filarmonica cittadina "G. Diazzi" e a seguire gli alunni delle scuole di Concordia animeranno il pomeriggio con costumi, maschere e la partecipazione di attori e giocolieri.

La sfilata prenderà il via da Piazza della Repubblica e attraverserà Via Mazzini, Viale Dante, viale Gramsci per giungere in Piazza 29 Maggio. Durante il percorso i residenti getteranno dalle finestre e dai balconi caramelle e palloni offerti, per la gioia dei più piccoli, dalla Consulta del volontariato.

In occasione del carnevale si terrà un carnival party, con Star Cartoon che, dopo la sfilata nelle vie cittadine, accompagneranno tutti i bambini in una colorata baby dance con gag, giochi e altri intrattenimenti. Inoltre verrà assegnato direttamente dai personaggi Cartoon in persona un premio di carnevale alla famiglia con il costume più originale. E ci sarà anche una trucca bimbi e tantissime sculture di palloncini.

In Piazza 29 Maggio sarà inoltre presente uno stand gastronomico gestito da alcune associazioni di volontariato che allieterà il palato dei più golosi con le sue delizie.