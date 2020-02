Il Carnevale vien di notte, a Formigine i carri sfilano (anche) al calar del sole

Il 20, 22, 23 e 25 febbraio torna a Formigine il Carnevale dei Ragazzi, giunto quest’anno alla sua 63ª edizione, con il suo attesissimo calendario ricco di nuove iniziative.

I festeggiamenti avranno inizio il 20 febbraio, giovedì grasso, a partire dalle ore 9 con le degustazioni. Il pomeriggio, dalle ore 16.00 in poi, sarà dedicato invece ai più piccoli, con il truccabimbi e tanti giocattoli donati dall’Associazione Regina Elena Onlus. La prima giornata di festa si concluderà con “In una galassia lontana lontana… maschere dal futuro!”: laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati dalle famiglie, in programma alle 17.00 presso il Castello di Formigine (per le prenotazioni è possibile rivolgersi a castello@comune.formigine.mo.it o al numero 059 416244).

Venerdì 21 febbraio, alle 17, la Biblioteca ragazzi Matilda accoglierà piccoli ospiti mascherati con “Ridi che ti passa!”, narrazioni per bambini da 4 a 8 anni (ingresso libero).

Tante le iniziative in programma per il weekend. Sabato 22, il pomeriggio è dedicato alle degustazioni, poi, alle 19.30, per la seconda volta in serata dopo il successo dell’anno passato, il corso mascherato si farà strada per le vie del centro, accompagnato dalla “Strana Coppia” di Radio Bruno e, a partire dalle 20.00, dalle acrobazie delle “Invasioni Lunari” e dalla musica dei “Tanta Roba”.

Domenica 23 si troveranno altre specialità gastronomiche, anche a cura degli “Zingari di Formigine”. Alle 14.30 il corso mascherato tornerà ad attraversare le strade del centro insieme al Re e alla Regina del Carnevale e all’accompagnamento della Banda Musicale del Liceo Sigonio. Alle 16.00 la Famiglia Pavironica terrà come da tradizione lo “sproloquio” dal balcone di Sala della Loggia, seguito dal concerto dei “Tanta Roba”. Sempre domenica 23, il Museo del Castello ospiterà un atelier creativo aperto a tutte le famiglie con bambini dedicato alla realizzazione di speciali maschere di Carnevale.

L’ultima giornata di festa, martedì grasso, si aprirà alle 9 con le degustazioni gastronomiche. Alle 14.00 il corso mascherato attraverserà il centro per un’ultima volta, seguito alle 16.00 dal discorso del Re e della Regina del Carnevale. Alle degustazioni di polenta delle 16.30 seguirà infine la cerimonia di premiazione. In questa giornata il Museo del Castello resterà aperto dalle 14.00 alle 18.00.

Il luna park è presente in zona Palazzetto dello Sport fino al primo marzo.

Il Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine è organizzato dall’associazione omonima, in collaborazione con il Comune. In caso di maltempo, il programma del sabato sarà rinviato al sabato successivo, il corso mascherato della domenica e del martedì sarà rinviato alla domenica successiva, mentre la degustazione dei piatti tipici del martedì si terrà ugualmente. La partenza del percorso della sfilata e l'iscrizione delle mascherine singole avverrà in via Donati, dentro alle scuole medie A. Fiori.

Per i dettagli del programma e per visionare il nuovo percorso è possibile consultare il sito www.comune.formigine.mo.it o la pagina Facebook del Comune di Formigine.