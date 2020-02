Carnevale 2020, tutti gli appuntamenti di Modena e provincia

1 - CARNEVALE DI BASTIGLIA. E' Carnevale a Bastiglia: domenica 16 febbraio, in Piazza della Repubblica, sfilerà il corteo mascherato in compagnia delle Stelle dell'Emilia Majorettes. Un appuntamento fatto non solo di maschere: balli, giochi, intrattenimento per bambini, merenda, trucca bimbi, stand gastronomici, accompagneranno tutto il pomeriggio di festa.

2 - CARNEVALE DI CAMPOGALLIANO. Si celebrerà domenica 16 febbraio il 53° Carnevale di Campogalliano, rassegna di maschere e carri allegorici a cura del gruppo Amici del Carnevale e Circolo Anspi con supporto organizzativo del Comune.

3 - CARNEVALE DI SOLIGNANO DI CASTELVETRO. Domenica 16 febbraio, arriva a Solignano di Castelvetro il 39° Carnevale dei Ragazzi, i cui protagonisti sono esclusivamente loro, di tutte le età. Sarà una giornata all'insegna del divertimento, tra carri allegorici, maschere, intrattenimento e stand gastronomici.

4 - CARNEVALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA. Domenica 16 febbraio a Concordia appuntamento con il Carnevale in una edizione rinnovata che si svolgerà interamente in Largo-giardino Giuseppe Tanferri. Trampolieri, giocolieri e mascotte cartoon sfileranno con le maschere degli alunni delle scuole di concordia, per una giornata ricca di sorprese all'insegna della goliardia.

5 - CARNEVALE DI FANANO. Anche Fanano è pronto ad ospitare il Carnevale, con un imperdibile appuntamento sabato 15 febbraio 2020 in Piazza Corsini. Un Carnevale in maschera, improntato sulle attività per bambini e con tanto divertimento per tutti.

6 - CARNEVALE DI FINALE EMILIA. Il Carnevale di Finale Emilia si riconferma primo indiscusso nella stagione mascherata modenese del 2020. Dopo l'inaugurazione del 2 febbraio 2020 e la seconda sfilata di successo di domenica scorsa 9 febbraio, il Carnevale di Finale Emilia -giunto quest'anno alla sua 44°esima edizione-, è pronto a sorprendere con la terza sfilata dei carri mascherati di domenica 16 febbraio.

7 - CARNEVALE DI FORMIGINE. Il 20, 22, 23 e 25 febbraio torna a Formigine il Carnevale dei Ragazzi, giunto quest’anno alla sua 63ª edizione, con il suo attesissimo calendario ricco di nuove iniziative. Anche quest'anno viene riproposta la versione in notturna della sfilata dei carri allegorici.

8 - CARNEVALE DI BARIGAZZO DI LAMA MOCOGNO. Torna, domenica 16 febbraio 2020, a Barigazzo di Lama Mocogno, "E Caranval D'na volta", un appuntamento con il carnevale come si viveva ai tempi dei nostri nonni, sotto la guida dell'omonimo gruppo folkloristico.

9 - CARNEVALE DI MARANO SUL PANARO. Al via, domenica 16 febbraio 2020, il mese di festa del Carnevale Maranese, l'evento mascherato più atteso delle zone del Panaro. Tre appuntamenti tra carri, maschere, divertimento per tutte le età e cucina tradizionale; garntiranno a tutti i partecipanti un carnevale indimenticabile.

10 - CARNEVALE DI MODENA. Il tradizionale giovedì grasso di Modena sarà il 20 febbraio. In arrivo dal paesino immaginario di Bosco di Sotto, le maschere modenesi Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo, cioè la "Famiglia Pavironica". Il corteo delle maschere, con tanto di carrozza e cavalli, sfilerà per il centro storico.

11 - CARNEVALE DI NOVI DI MODENA. Il Carnevale arriva anche a Novi di Modena: la giornata della festa è domenica 16 febbraio 2020, con il corteo mascherato che sfilerà per le vie della città.