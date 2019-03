A Nonantola la 63° edizione del Carnevale dei Ragazzi

Dopo settimane di intenso lavoro del Comitato Carnevale e del Gruppo Genitori, tutto è pronto per la 63esima edizione del Carnevale dei Ragazzi, evento patrocinato dal Comune di Nonantola previsto per le vie del paese domenica 3 marzo.

La principale novità dell’edizione 2019 riguarda la partenza della sfilata. Infatti per rispettare le nuove norme in vigore sulla sicurezza, carri e maschere inizieranno il colorato cammino alle ore 14 non più dal piazzale della Pieve - luogo di partenza negli ultimi 60 anni - ma da piazza Guido Rossa. L’allegra carovana passerà poi per Viale Rimembranze (chiusa al traffico per l'occasione) e per il centro storico (via Marconi e via Roma).