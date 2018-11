Carolyn Carlson al Teatro Comunale di Carpa. Si apre il cartellone di Danza

Giovedì 22 novembre alle ore 21 la stagione si aprirà infatti con la Carolyn Carlson Company, che porterà in scena Short Stories, create e interpretate dalla stessa coreografa statunitense.

Carolyn Carlson è una delle più grandi interpreti della danza contemporanea, dal percorso artistico originale e capace di tratteggiare una calligrafia coreografica irripetibile. Short Stories propone tre creazioni femminili, suadenti e rarefatti: Immersion, Wind Woman e Mandala. Nel primo, Carolyn Carlson incarna il gesto puro e unico come un’espressione del movimento acquatico nella sua metamorfosi infinita. Wind Women esplora il senso dell’effimero. Il vento che soffia e corre via mostra a volte estrema dolcezza e altre volte una forza terribile, rivolgendo a ciascuno di noi un invito a sentire il respiro del mondo e della propria anima. Mandala mostra invece un cuore che batte, che pulsa vita in un corpo che a sua volta ondeggia, volteggia. Mandala affascina lo spettatore con il suo ritmo ipnotico, accompagnato dalla musica intensa di Michael Gordon. Manifestazioni geometriche dalle origini misteriose appaiono come un messaggio emesso da una forza dello spirito e sembrano volerci ricordare le forze sconosciute che ci circondano.

Biglietteria presso InCarpi – Sala ex Poste di Palazzo dei Pio

telefono 059 649255, e-mail: incarpi@carpidiem.it