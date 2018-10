Ottobre Rosa. Un incontro a Carpi per prevenzione al tumore al seno

In occasione delle iniziative promosse nell’ambito dell'iniziativa Ottobre Rosa e in collaborazione con l'Azienda USL, l’amministrazione comunale di Carpi ha organizzato un incontro rivolto alla cittadinanza e a tutti i dipendenti (compresi quelli dell’Unione delle Terre d’Argine) sulla prevenzione del tumore al seno. All'iniziativa, che si svolgerà giovedì 25 ottobre alle ore 17.30 presso l'Auditorium della Biblioteca multimediale Loria, saranno presenti come relatori Katia Cagossi, oncologo, Maria Chiara Lazzaretti, chirurgo, Raffaele Sansone, radiologo, Federica Sebastiani, nutrizionista. Si tratta di professionisti che fanno parte dell’équipe multidisciplinare della Breast Unit dell’Azienda USL di Modena attiva presso l’Ospedale di Carpi, punto di riferimento nel campo del tumore al seno e inserita nella Rete dei Centri di senologia dell’Emilia-Romagna (DGR 345/2018).