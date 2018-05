A Carpi le finali del contest Piccoli Musicisti

Il Festival Piccoli Talenti 2018 arriva ai suoi primi verdetti per il 2018. Sabato 2 giugno al Circolo “Loris Guerzoni”, in via Genova 1 a Carpi, si terrà infatti la finale che coinvolgerà i Piccoli Musicisti. Piccoli Talenti è un concorso nazionale che accompagna piccoli e piccolissimi appassionati di musica nei loro primi passi su un palcoscenico e si divide in Piccoli Musicisti,rivolto a tutti i giovani che suonano uno strumento e Baby Voice,dedicato ai piccoli cantanti. Particolarità della rassegna è la costituzione, tra i finalisti di Piccoli Musicisti, di un gruppo musicale che accompagnerà dal vivo nel corso della finalissima i concorrenti di Baby Voice. Sabato 2 giugno vedremo dunque sul palco i Piccoli Musicisti in gara: bambine e bambini dagli 8 ai 16 anni che a partire dalle ore 20,30 imbracceranno il loro strumento preferito e saranno valutati da una giuria di addetti ai lavori. Nella stessa giornata, dalle ore 16,30, si terrà anche la prima semifinale del Festival Baby Voice 2018, il concorso canoro aperto a bambine e bambini dai 6 ai 14 anni, la cui Finale si terrà il 6 luglio 2018 presso il prestigioso Cortile d’Onore dell’Accademia Militare del Palazzo Ducale di Modena. In quella occasione le piccole voci in gara si esibiranno accompagnate dal vivo dal gruppo musicale composto dai finalisti del Festival Piccoli Musicisti. Le iscrizioni al Baby Voice 2018 sono ancora aperte e si chiuderanno il prossimo 20 giugno. Appuntamento dunque con le finali del Festival Piccoli Musicisti e con la prima semifinale del Festival Baby Voice sabato 2 giugno a partire dalle ore 16,30 al Circolo “Loris Guerzoni”, in via Genova 1 a Carpi (MO). Presenta la serata Simona Barchetti. L’ingresso è gratuito. L’evento ha il patrocinio della Città di Carpi e del Comune di Modena. Piccoli Talenti è organizzato dal Comitato Amici del Parco delle Rimembranze di Carpi (MO) in collaborazione con società Nove Eventi.

Per informazioni e iscrizioni a Piccoli Talenti 2018: www.piccolitalentiintour.it - www.festivalbabyvoice.it e-mail: info@piccolitalentiintour.it, info@noveeventi.com, +39 333 2022767