Capodanno a Carpi in piazza Martiri tra musica e giochi di luce

In piazza Martiri a Carpi si festeggia il capodanno dalle 23.00 alle 2.00 immersi nella musica di tre aristi, ovvero il rapper Mr Rain, il duo dance Marvin e Prezioso, e uno dei dj italiani più affermati, ovvero Angemi. Alla mezzanotte è previsto uno show di luci per vivere al meglio un momento di festa per tutta la città di Carpi.

L'ingresso è gratuitoì